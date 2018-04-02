Темпы выдачи автокредитов вернулись к уровню «докризисного» 2014 года

Сумма автокредитов, выданных банками в феврале 2018 года, составила 35,9 млрд. руб. Это на 21,2% больше по сравнению с февралем 2017 года, сообщает НБКИ. В Иркутской области выдано 302, 8 млн рублей автокредитов, это на 22,1% больше, чем в прошлом году.
В феврале 2018 года самые большие суммы автокредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) были отмечены в Москве (4,28 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (2,99 млрд. руб.), Московской области (2,58 млрд. руб.), а также Республиках Татарстан (1,60 млрд. руб.) и Башкортостан (1,39 млрд. руб.). В свою очередь наименьшие суммы автокредитов были зафиксированы в Республике Коми (0,24 млрд. руб.), Кировской области (0,25 млрд. руб.), Чувашской Республике (0,26 млрд. руб.) и Мурманской области (0,26 млрд. руб.).
В Иркутской области выдано 302, 8 млн рублей автокредитов, это на 22,1% больше, чем в прошлом году.
«Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, вернувшись фактически к уровню «докризисного» 2014 года, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом стоит отметить стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. Чему во многом способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками, сводя, таким образом, к минимуму потери банков от кредитования».
Динамика суммы выданных автокредитов в регионах РФ года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в руб.
|
|
По регионам
|
февраль 2017, млрд. руб.
|
февраль 2018, млрд.руб.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
3 826 180 499
|
4 283 865 880
|
12,0%
|
2
|
г. Санкт-Петербург
|
2 392 089 306
|
2 989 454 994
|
25,0%
|
3
|
Московская область
|
2 340 143 721
|
2 581 078 234
|
10,3%
|
4
|
Республика Татарстан
|
1 437 605 852
|
1 597 950 422
|
11,2%
|
5
|
Краснодарский край
|
1 128 642 834
|
1 405 421 617
|
24,5%
|
6
|
Республика Башкортостан
|
1 087 773 927
|
1 386 206 130
|
27,4%
|
7
|
Свердловская область
|
895 422 530
|
1 236 191 827
|
38,1%
|
8
|
Челябинская область
|
1 195 410 692
|
1 143 170 751
|
-4,4%
|
9
|
Самарская область
|
833 762 110
|
1 009 471 908
|
21,1%
|
10
|
Ростовская область
|
817 186 117
|
966 905 553
|
18,3%
|
11
|
Нижегородская область
|
866 983 956
|
946 685 882
|
9,2%
|
12
|
Пермский край
|
707 151 794
|
810 708 268
|
14,6%
|
13
|
Ленинградская область
|
598 468 134
|
786 905 679
|
31,5%
|
14
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
473 677 138
|
729 455 512
|
54,0%
|
15
|
Ставропольский край
|
483 600 932
|
629 713 753
|
30,2%
|
16
|
Удмуртская Республика
|
404 015 617
|
509 955 281
|
26,2%
|
17
|
Воронежская область
|
438 548 364
|
502 235 809
|
14,5%
|
18
|
Волгоградская область
|
416 723 298
|
486 091 333
|
16,6%
|
19
|
Оренбургская область
|
353 623 080
|
484 806 491
|
37,1%
|
20
|
Кемеровская область
|
341 147 909
|
481 068 891
|
41,0%
|
21
|
Новосибирская область
|
265 181 287
|
430 144 282
|
62,2%
|
22
|
Саратовская область
|
375 635 876
|
424 753 103
|
13,1%
|
23
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
308 095 921
|
400 333 416
|
29,9%
|
24
|
Тульская область
|
306 465 037
|
397 765 663
|
29,8%
|
25
|
Красноярский край
|
350 993 585
|
384 934 871
|
9,7%
|
26
|
Омская область
|
189 442 905
|
375 731 045
|
98,3%
|
27
|
Архангельская область
|
217 068 516
|
337 819 406
|
55,6%
|
28
|
Тверская область
|
299 674 404
|
308 202 425
|
2,8%
|
29
|
Иркутская область
|
248 071 228
|
302 833 186
|
22,1%
|
30
|
Ульяновская область
|
228 365 584
|
297 756 890
|
30,4%
|
31
|
Белгородская область
|
246 654 914
|
296 632 105
|
20,3%
|
32
|
Рязанская область
|
227 375 874
|
292 154 843
|
28,5%
|
33
|
Владимирская область
|
230 618 692
|
283 989 935
|
23,1%
|
34
|
Пензенская область
|
198 193 743
|
277 183 586
|
39,9%
|
35
|
Липецкая область
|
220 182 059
|
265 637 564
|
20,6%
|
36
|
Калужская область
|
208 198 415
|
264 776 503
|
27,2%
|
37
|
Мурманская область
|
152 049 569
|
260 099 715
|
71,1%
|
38
|
Чувашская Республика
|
224 248 448
|
258 791 148
|
15,4%
|
39
|
Кировская область
|
224 695 962
|
250 763 404
|
11,6%
|
40
|
Республика Коми
|
166 971 583
|
243 646 620
|
45,9%