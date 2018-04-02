Темпы выдачи автокредитов вернулись к уровню «докризисного» 2014 года

Сумма автокредитов, выданных банками в феврале 2018 года, составила 35,9 млрд. руб. Это на 21,2% больше по сравнению с февралем 2017 года, сообщает НБКИ. В Иркутской области выдано 302, 8 млн рублей автокредитов, это на 22,1% больше, чем в прошлом году.

В феврале 2018 года самые большие суммы автокредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) были отмечены в Москве (4,28 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (2,99 млрд. руб.), Московской области (2,58 млрд. руб.), а также Республиках Татарстан (1,60 млрд. руб.) и Башкортостан (1,39 млрд. руб.). В свою очередь наименьшие суммы автокредитов были зафиксированы в Республике Коми (0,24 млрд. руб.), Кировской области (0,25 млрд. руб.), Чувашской Республике (0,26 млрд. руб.) и Мурманской области (0,26 млрд. руб.).

В Иркутской области выдано 302, 8 млн рублей автокредитов, это на 22,1% больше, чем в прошлом году.

«Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, вернувшись фактически к уровню «докризисного» 2014 года, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом стоит отметить стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. Чему во многом способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками, сводя, таким образом, к минимуму потери банков от кредитования».

Динамика суммы выданных автокредитов в регионах РФ года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в руб.