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Темпы выдачи автокредитов вернулись к уровню «докризисного» 2014 года

2 апреля 2018

Сумма автокредитов, выданных банками в феврале 2018 года, составила 35,9 млрд. руб. Это на 21,2% больше по сравнению с февралем 2017 года, сообщает НБКИ. В Иркутской области выдано 302, 8 млн рублей автокредитов, это на 22,1% больше, чем в прошлом году.

В феврале 2018 года самые большие суммы автокредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) были отмечены в Москве (4,28 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (2,99 млрд. руб.), Московской области (2,58 млрд. руб.), а также Республиках Татарстан (1,60 млрд. руб.) и Башкортостан (1,39 млрд. руб.). В свою очередь наименьшие суммы автокредитов были зафиксированы в Республике Коми (0,24 млрд. руб.), Кировской области (0,25 млрд. руб.), Чувашской Республике (0,26 млрд. руб.) и Мурманской области (0,26 млрд. руб.).

В Иркутской области выдано 302, 8 млн рублей автокредитов, это на 22,1% больше, чем в прошлом году.

«Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, вернувшись фактически к уровню «докризисного» 2014 года, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом стоит отметить стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. Чему во многом способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками, сводя, таким образом, к минимуму потери банков от кредитования».

Динамика суммы выданных автокредитов в регионах РФ года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в руб.

 

По регионам

февраль 2017, млрд. руб.

февраль 2018, млрд.руб.

Изменение,

в %

1

г. Москва

3 826 180 499

4 283 865 880

12,0%

2

г. Санкт-Петербург

2 392 089 306

2 989 454 994

25,0%

3

Московская область

2 340 143 721

2 581 078 234

10,3%

4

Республика Татарстан

1 437 605 852

1 597 950 422

11,2%

5

Краснодарский край

1 128 642 834

1 405 421 617

24,5%

6

Республика Башкортостан

1 087 773 927

1 386 206 130

27,4%

7

Свердловская область

895 422 530

1 236 191 827

38,1%

8

Челябинская область

1 195 410 692

1 143 170 751

-4,4%

9

Самарская область

833 762 110

1 009 471 908

21,1%

10

Ростовская область

817 186 117

966 905 553

18,3%

11

Нижегородская область

866 983 956

946 685 882

9,2%

12

Пермский край

707 151 794

810 708 268

14,6%

13

Ленинградская область

598 468 134

786 905 679

31,5%

14

Ханты-Мансийский АО - Югра

473 677 138

729 455 512

54,0%

15

Ставропольский край

483 600 932

629 713 753

30,2%

16

Удмуртская Республика

404 015 617

509 955 281

26,2%

17

Воронежская область

438 548 364

502 235 809

14,5%

18

Волгоградская область

416 723 298

486 091 333

16,6%

19

Оренбургская область

353 623 080

484 806 491

37,1%

20

Кемеровская область

341 147 909

481 068 891

41,0%

21

Новосибирская область

265 181 287

430 144 282

62,2%

22

Саратовская область

375 635 876

424 753 103

13,1%

23

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

308 095 921

400 333 416

29,9%

24

Тульская область

306 465 037

397 765 663

29,8%

25

Красноярский край

350 993 585

384 934 871

9,7%

26

Омская область

189 442 905

375 731 045

98,3%

27

Архангельская область

217 068 516

337 819 406

55,6%

28

Тверская область

299 674 404

308 202 425

2,8%

29

Иркутская область

248 071 228

302 833 186

22,1%

30

Ульяновская область

228 365 584

297 756 890

30,4%

31

Белгородская область

246 654 914

296 632 105

20,3%

32

Рязанская область

227 375 874

292 154 843

28,5%

33

Владимирская область

230 618 692

283 989 935

23,1%

34

Пензенская область

198 193 743

277 183 586

39,9%

35

Липецкая область

220 182 059

265 637 564

20,6%

36

Калужская область

208 198 415

264 776 503

27,2%

37

Мурманская область

152 049 569

260 099 715

71,1%

38

Чувашская Республика

224 248 448

258 791 148

15,4%

39

Кировская область

224 695 962

250 763 404

11,6%

40

Республика Коми

166 971 583

243 646 620

45,9%

 


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