Как сделать продающий и недорогой сайт. Иркутяне получили советы от Алексея Иванова

Собственный сайт может стать хорошим подспорьем в бизнесе. Он привлекает новых клиентов, помогает держать обратную связь, может быть торговой площадкой. Но это при условии, что сайт выстроен грамотно и эффективно. Как сделать так, чтобы посетитель остался у вас на сайте и более того – заказал ваш продукт или услугу? И как сэкономить на создании такого сайта? Об этом в рамках конференции Alfa Business Week, организованной Альфа-Банком для своих клиентов, рассказал Алексей Иванов, сооснователь и директора ISEE Marketing, официальный партнер Яндекса по обучению.

Фото Е. Скубиевой

Узнавайте свою аудиторию

В последнее время изменился информационный поток. Он увеличился и стал эмоциональнее. К тому же, в современном мире, когда скорость значит многое, пользователи интернета привыкли быстро получать информацию и быстро решать свои проблемы. Интернет стал ближе к людям: появились компании, которые разговаривают с клиентами на нормальном языке.

Алексей Иванов уверен: нужно переходить от привлечения посетителей на сайт к выстраиванию коммуникации с аудиторией: «Кто ваши посетители? Откуда они заходят на ваш сайт? Что они про вас уже знают? Чего они ждут от вас? Какие действия они должны совершить на сайте? Чем закончится их посещение? Ответив на эти вопросы, вы получите представление, как работать с аудиторией на сайте».

Фото Е. Скубиевой

Следите за наполнением

В большинстве случаев дизайн и функциональные возможности сайта не так важны, как его наполнение. Посетители хотят получить необходимую информацию, потратив на это минимум времени.

«Дизайн сайта – это, в первую очередь, дизайн информации. Нефункциональные элементы дизайна отвлекают посетителей, мешают воспринимать сведения об услугах и товарах. Лишним функционалом увлекаться тоже не следует, – советует Алексей Иванов. – Чем меньше действий должен совершить посетитель сайта – тем лучше для него и для вас».

Для разных групп клиентов можно сделать несколько сценариев поведения на сайте – в зависимости от цели посещения: заказать товар, получить консультацию, записаться на вебинар, или оставить контакты для получения дополнительной информации.

Фото Е. Скубиевой

Будьте лаконичны

С каждым годом время, которое пользователь тратит на поиск информации на сайтах, сокращается. «Ведите каждого посетителя по заранее запланированному маршруту. Чем короче путь от захода на сайт до звонка или отправки заявки, тем выше шанс, что посетитель обратится именно к вам» – советует Алексей Иванов. – «На самом деле, для большинства бизнесов оптимально использование одностраничных сайтов».

Фото Е. Скубиевой

Уважайте потребности клиента

«Помните, что зачастую ваше желание рассказать о своих преимуществах расходится с желанием клиента узнать актуальную информацию. Потенциальному покупателю интересно узнать ваши цены, скидки, акции. Условия оплаты и доставки. А награды и достижения компании его интересуют в последнюю очередь. Помните об этом, заполняя сайт контентом».

Фото Е. Скубиевой

Конкретизируйте задачу

При создании сайта часто можно услышать пожелание сделать хороший, современный красивый сайт. Алексей Иванов уверен: это очень расплывчато и зачастую бесполезно. «Если сайт должен решать задачу привлечения клиентов, просите продающий сайт со ставкой на привлечение клиентов».

Фото Е. Скубиевой

Экономьте и выигрывайте

Для экономии бюджета при создании сайта придерживайтесь четырех простых правил:

1. Подготовьте всю необходимую информацию для сайта. Это поможет сократить количество переделок.

2. Избегайте лишнего программирования. Большое количество функций лишь увеличит ваши расходы и не факт, что понадобится вашим клиентам. Добавляйте программные модули по необходимости.

3. Создайте первую версию сайта в конструкторе. С большей вероятностью получится так, что сайт, созданный в конструкторе, будет отвечать вашим требованиям и вам не потребуется переделка.

4. Сконцентрируйтесь на одной целевой группе. Это позволит не только сократить расходы на наполнение сайта, но и повысить конверсию посетителей сайта в звонки и заявки за счет более точного соответствия интересам выбранной целевой группы.

Фото Е. Скубиевой

Справка:

Alfa Business Week — образовательный проект для малого бизнеса, в рамках которого проходят различные мероприятия — форумы, мастер-классы, семинары, вебинары. В 2017 год проведено 193 мероприятия, из них 17 масштабных форумов Alfa Business Week. Более 21 тысячи предпринимателей прошли обучение, а средний NPS мероприятий (индекс готовности рекомендовать) составил 80 %.

Проект Alfa Business Week, который проводится при поддержке Альфа-Банка, занял второе место в В2В-номинации «Лучшее событие для бизнес-аудитории» на фестивале событийного маркетинга и коммуникаций Best experience marketing awards 2017, проходившем в Москве 15-17 февраля.