Россельхозбанк и Петербургский тракторный завод запустили совместную программу для МСП

Россельхозбанк запустил совместную программу с АО «Петербургский тракторный завод», благодаря которой представители сегмента МСП могут приобрести в кредит от РСХБ продукцию предприятия по специальной цене.

Скидка производителя в рамках программы на покупку техники составляет до 10% от ее цены (в зависимости от модели техники и комплектации).

Минимальный первоначальный взнос для заемщика по кредитной программе Россельхозбанка составляет 15% от стоимости техники, срок кредитования – до 7 лет. Кредитование возможно по льготной ставке с применением государственных программ поддержки субъектов МСП.

Дополнительно для ее участников предлагается сокращение сроков поставки оборудования в два раза - до 45 рабочих дней.

Действие программы распространяется на наиболее востребованное у аграриев обновленное поколение сельскохозяйственной техники «Кировец» серии 744Р, которая обеспечивается гарантийным и сервисным обслуживанием посредством широкой сети представительств и дилерских центров (более 50 центров в России и СНГ).

Программа позволяет сократить расходы предпринимателя, связанные с приобретением техники. Общая экономия для бизнеса достигается за счет снижения стоимости приобретаемого имущества, суммы кредита и размера начисляемых процентов.

Совместная программа с АО «Петербургский тракторный завод» является продолжением развития партнёрских программ Россельхозбанка с крупнейшими отечественными производителями техники и оборудования, которые направлены на снижение затрат предпринимателей при покупке основных средств и поддержку бизнеса на селе.

Подробнее о программе