Россельхозбанк и Петербургский тракторный завод запустили совместную программу для МСП

Россельхозбанк запустил совместную программу с АО «Петербургский тракторный завод», благодаря которой представители сегмента МСП могут приобрести в кредит от РСХБ продукцию предприятия по специальной цене.
Скидка производителя в рамках программы на покупку техники составляет до 10% от ее цены (в зависимости от модели техники и комплектации).
Минимальный первоначальный взнос для заемщика по кредитной программе Россельхозбанка составляет 15% от стоимости техники, срок кредитования – до 7 лет. Кредитование возможно по льготной ставке с применением государственных программ поддержки субъектов МСП.
Дополнительно для ее участников предлагается сокращение сроков поставки оборудования в два раза - до 45 рабочих дней.
Действие программы распространяется на наиболее востребованное у аграриев обновленное поколение сельскохозяйственной техники «Кировец» серии 744Р, которая обеспечивается гарантийным и сервисным обслуживанием посредством широкой сети представительств и дилерских центров (более 50 центров в России и СНГ).
Программа позволяет сократить расходы предпринимателя, связанные с приобретением техники. Общая экономия для бизнеса достигается за счет снижения стоимости приобретаемого имущества, суммы кредита и размера начисляемых процентов.
Совместная программа с АО «Петербургский тракторный завод» является продолжением развития партнёрских программ Россельхозбанка с крупнейшими отечественными производителями техники и оборудования, которые направлены на снижение затрат предпринимателей при покупке основных средств и поддержку бизнеса на селе.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.