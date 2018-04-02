Промсвязьбанк вошел в топ-10 банков с лучшими кредитами на пополнение оборотных средств для бизнеса

Сервис Bankchart.ru по поиску и сравнению финасовых услуг исследовал предложения банков по оборотному кредитованию в сегменте малого и среднего бизнеса. В оценке участвовали продукты 13 крупнейших российских банков. Среди критериев, которые учитывали аналитики: средняя процентная ставка, ежемесячные и разовые комиссии, а также требования по обеспечению или авансу.

По итогам исследования программа Промсвязьбанка «Кредит-Бизнес» вошел в топ-10 среди наиболее выгодных предложений.

«Согласно данным нашего совместного с «ОПОРОЙ РОССИИ» исследования малого и среднего бизнеса – Индекс RSBI, в 2017 году наблюдались самые высокие темпы деловой активности с момента начала экономического кризиса. На протяжении 2 и 3 кварталов предприниматели охотнее брали кредиты и инвестировали средства на развитие бизнеса. Важно подчеркнуть, что все это проходило на фоне повышения доступности финансирования, связанного со снижением ключевой ставки и процента отказов банков в выдаче кредитов», – комментирует Иннокентий Воловик, Директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

«Кредит-Бизнес» дает возможность предпринимателям на выгодных условиях купить автотранспорт или оборудование, отремонтировать офисные или производственные помещения, пополнить оборотные средства, либо приобрести недвижимость. Максимальная сумма займа - 150 000 000 рублей на пополнение оборотных средств на срок до 120 месяцев или инвестиционные цели на срок до 180 месяцев. Также предусмотрена возможность отсрочки погашения основного долга: до 6 месяцев – при сроке кредитования более 12 месяцев; до 9 месяцев – при сроке кредитования до 12 месяцев и до 12 месяцев при кредитовании на цели приобретения недвижимости.

Оставить заявку на предоставление кредита можно по ссылке на сайте банка.