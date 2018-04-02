Банк сообщил о новой схеме мошенничества с использованием пластиковых карт

БКС Банк информирует об участившихся случаях использования сравнительно новой схемы мошенничества с использованием пластиковых карт.

На смартфоне пользователя открывается форма сообщения рекламного характера, в которой ему сообщается, что он является одним из 20, 40, 100 и т. п. счастливцев, которые могут получить новый iPhone X или Samsung S9 всего за 70 рублей!

Всё подаётся и выглядит достаточно добротно, что создаёт ощущение настоящего розыгрыша от Google. Более того, для отвлечения внимания может быть предложено для участия в акции правильно ответить на несколько простых вопросов «викторины от Google» или принять участие в каком-нибудь опросе.

Пользователю предлагается заполнить специальную форму с личными данными и реквизитами любой своей карты, с которой собственно и будут списаны заявленные 70 рублей.

При этом на этой форме сообщается, что к смартфону также прилагается бесплатная подписка на 7 дней к какому-нибудь интернет-сервису. Это может быть сайт для поиска работы, электронная библиотека, сайт любителей поло, интернет-радио и т. п.

Ключевым моментом, на который обычно не обращается внимание, является уведомление неприметным шрифтом внизу, что если в течение 7 дней пользователь не отменит подписку, то ему будет подключен премиум-аккаунт, но уже за сумму порядка 50 долларов в месяц!

В случае, если пользователь соглашается с условиями акции, то через некоторое время будет списана сумма порядка 1 доллара, с которой пользователь согласен, а через 7 дней — 50 долларов, о которых пользователь даже и не подозревал, но со списанием которых формально согласился. И самое главное: никакого iPhone X или Samsung S9 пользователь не получит. Они являются лишь приманкой для подключения к платному сервису.

P. S. На сегодняшний день не зафиксировано фактов использования полученных от пользователя по вышеописанной схеме реквизитов карт для совершения сторонних мошеннических операций или фактов заражения вирусами устройств пользователей на сайтах, где проводятся «розыгрыши». Однако БКС Банк не исключает возможности совершения таких действий со стороны злоумышленников в дальнейшем.

Будьте осторожны и соблюдайте правила информационной безопасности!