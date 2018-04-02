Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Финансовая сфера» в номинациях «Социальный проект» и «Работа банка с отраслевыми СМИ»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» стал победителем VIII ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли «Финансовая сфера». Организатором премии выступает журнал «Банковское обозрение». Торжественная церемония награждения состоялась в четверг, 29 марта 2018 года.

Банк получил награду сразу в двух номинациях – «Социальный проект» и «Работа банка с отраслевыми СМИ».

В номинации «Социальный проект» Банк УРАЛСИБ занял 2-е место. Организаторы отметили проект Банка по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Банк УРАЛСИБ с 2017 года выступает партнером данного проекта, цель которого — поддержка и мотивация женщин, планирующих начать свое дело, а также формирование необходимых компетенций и знаний для запуска собственного стартапа. Проект проводится в формате очного тренинга для женщин, находящихся в декретном отпуске или имеющих несовершеннолетних детей. В рамках проекта участницы посещают лекции и мастер-классы по основам предпринимательства и управления, презентуют собственные бизнес-проекты и получают консультации профессиональных предпринимателей и опытных бизнес-тренеров.

Банк также занял 2-е место в номинации «Работа банка с отраслевыми СМИ» – экспертное жюри признало УРАЛСИБ одним из самых профессиональных и открытых банков по работе с отраслевыми финансовыми изданиями. В настоящее время Банк УРАЛСИБ сотрудничает с журналистами из 46 российских регионов и занимает 12-е место в медиарейтинге российских банков (Банки.ру) по итогам 2017 года.

Целями и задачами премии «Финансовая сфера» является поиск ярких, инновационных и прогрессивных подходов к стандартному набору финансовых инструментов и привлечение к ним внимания профессионального сообщества. Объекты премии - банковские и финансовые продукты, решения, методы их внедрения и их создатели, как представленные на рынке самостоятельно, так и предназначенные для банков и финансовых компаний.