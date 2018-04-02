В Москве выдана миллионная социальная карта «Мир»

30 марта 2018 года в первом флагманском центре «Мои документы» состоялось торжественное вручение миллионной социальной карты москвича, выпущенной на базе Национальной платежной системы «Мир».

Выпуск «Социальных карт москвича» с расчетным приложением платежной системы «Мир» стартовал в июле 2017 года. Менее чем за 9 месяцев их количество достигло 1 млн. Проект реализован ГУП «Московский социальный регистр», Национальной системой платежных карт (оператор платежной системы «Мир») совместно с банком ВТБ. К 1 июля 2020 года все жители Москвы, имеющие право на меры социальной поддержки, будут обеспечены соцкартой на базе платежной системы «Мир».

«С 1 июля 2017 года все новые, а также перевыпускаемые социальные карты в столице выходят на базе платежной системе «Мир». Всего за 9 месяцев жителям выдан уже миллион таких соцкарт. На социальную карту с расчетным приложением на базе платежной системы «Мир» можно перевести различные социальные выплаты, например, пенсию или стипендию. Социальная карта с платежным приложением «Мир» позволяет обеспечить удобство, доступность и безопасность безналичных платежей в нашей стране вне зависимости от внешних факторов. Кроме того, с помощью платежного приложения социальной карты возможно осуществить оплату государственных услуг на портале Мэра Москвы mos.ru без комиссии», - заявил генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Кирилл Кузнецов.

Сегодня расчетное приложение «Мир» - это полноценное банковское приложение, позволяющее оплачивать товары и услуги, в том числе с помощью бесконтактной технологии, снимать наличные в сети банкоматов и осуществлять переводы привычным способом.

«Аудитория держателей карты москвича – очень широкая, ими пользуются многие жители столицы, от молодых мам и студентов до пенсионеров. Чтобы сделать для них использование городских сервисов еще более удобным, мы вместе с партнерами – банком ВТБ и Московским социальным регистром – продолжим внедрять новые технологии и возможности, которые будут полезны и интересны всем держателям карт», - отметил Сергей Романов, заместитель начальника Управления по развитию нефинансовых сервисов и реализации федеральных и региональных программ АО «НСПК».

По данному продукту предоставляются привычные платежные сервисы и условия по ним: оплата единого платежного документа без комиссии, бесплатное снятие наличных в банкоматах Группы ВТБ. Клиентам пенсионного возраста доступны бесплатное смс-информирование, ежеквартальное начисление дополнительного дохода в сумме 4% годовых на остаток средств.

«С нового года банк ВТБ подключил социальные карты москвича к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир». Сегодня их владельцы могут получать вознаграждение, расплачиваясь в торгово-сервисных предприятиях, участвующих в программе. Максимальный размер возврата средств составляет 20% от суммы покупки. На сегодняшний день это одно из самых выгодных предложений на рынке», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов ВТБ Андрей Осипов.

«Учащиеся и студенты подают заявление на портале Мэра Москвы mos.ru. Для всех остальных категорий оформить социальную карту можно в любом из 128 центров госуслуг Москвы, без привязки к месту жительства. Сегодня мы вручили уже миллионную соцкарту с платежным приложением Мир. Обладательницей карты стала многодетная мама из Пресненского района ЦАО Москвы. Напоминаем для жителей, что сделать это просто: достаточно предоставить документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право на получение меры социальной поддержки, и фотографию (фотографию можно принести в электронном виде на флешке или осуществить фотографирование непосредственно в окне приема). Срок оформления социальной карты – не более 30 календарных дней. На время изготовления карты при наличии права на бесплатный проезд, заявителю выдается временный единый социальный билет, который дает право проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси). Билет действует 30 календарных дней со дня первой поездки», - напомнила начальник управления государственных услуг центров госуслуг города Москвы Татьяна Порецкова.

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