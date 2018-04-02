Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 2 месяца 2018 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за два месяца, закончившиеся 28 февраля 2018 года.

Отчет о прибылях и убытках

За 2 месяца 2018 года чистая прибыль составила 30,5 млрд рублей, увеличившись на 49,5% по сравнению с чистой прибылью за аналогичный период 2017 года (20,4 млрд рублей за 2 месяца 2017 года);

За 2 месяца 2018 года чистые процентные доходы составили 75,6 млрд рублей, увеличившись на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (72,9 млрд рублей за 2 месяца 2017 года). Чистая процентная маржа за 2 месяца 2018 года составила 4,1% (4,1% за 2 месяца 2017 года);

За 2 месяца 2018 года чистые комиссионные доходы составили 14,1 млрд рублей, увеличившись на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12,3 млрд рублей за 2 месяца 2017 года);

Совокупные расходы на создание резервов составили 16,2 млрд рублей за 2 месяца 2018 года, сократившись на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (19,4 млрд рублей за 2 месяца 2017 года). Коэффициент стоимости риска (CoR) за 2 месяца 2018 года составил 0,9%, сократившись на 40 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,3% за 2 месяца 2017 года);

Расходы на персонал и административные расходы составили 42,8 млрд рублей за 2 месяца 2018 года, увеличившись на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (37,5 млрд рублей за 2 месяца 2017 года). Соотношение расходов и операционных доходов (CIR) за 2 месяца 2018 года составило 43,2%, сократившись на 110 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (44,3% за 2 месяца 2017 года).

Отчет о финансовом положении

По состоянию на 28 февраля 2018 года совокупные активы составили 12 825,8 млрд рублей, сократившись на 1,0% с начала года. Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов сократились на 0,6%. Кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 1,0%, при этом кредиты юридическим лицам до вычета резервов сократились на 1,2%;

По состоянию на 28 февраля 2018 года доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 5,3%, сократившись на 20 б.п. с начала года (5,5% на 1 января 2018 года). Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами составил 125,8% (120,5% по состоянию на 1 января 2018 года);

По состоянию на 28 февраля 2018 года соотношение кредитов и депозитов (LDR) составило 100,5% (99,8% на 1 января 2018 года). Средства клиентов составили 9 010,4 млрд рублей, сократившись на 1,5% с начала года. За 2 месяца 2018 года средства юридических лиц сократились на 2,3%, средства физических лиц сократились на 0,2%;

По состоянию на 28 февраля 2018 года коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 13,1% (12,6% на 1 января 2018 года), коэффициент общей достаточности капитала – 14,8% (14,3% на 1 января 2018 года).

Данные на 01.01.2018 представлены с учетом перехода на стандарты МСФО 9 и МСФО 15 и основываются на наиболее полных оценках влияния этого перехода, доступных на дату настоящей публикации. Группа предполагает финализировать расчет эффекта от применения стандартов МСФО 9 и МСФО 15 и включить соответствующие раскрытия в промежуточную консолидированную финансовую отчетность за три месяца, заканчивающиеся 31 марта 2018 года.

Окончательный эффект от применения стандартов МСФО 9 и МСФО 15 может отличаться от представленных здесь данных. Группа не будет изменять представленные здесь данные в будущем на основании окончательного эффекта от применения стандартов МСФО 9 и МСФО 15.

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Неаудированные ключевые показатели группы ВТБ по МСФО за 2 месяца 2018 года

30.03.2018, xlsx, 213 кб