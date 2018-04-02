Сбербанк будет кредитовать модернизацию ЖКХ в 33 регионах

Сбербанк планирует инвестировать порядка 20 млрд рублей в 50 проектов по модернизации инфраструктуры ЖКХ в 33 регионах России.

Банком совместно с экспертами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подготовлены специальные так называемые «коробочные решения» по кредитованию, предусматривающее стандартизацию параметров заемного финансирования концессионных проектов.

«Для стимулирования притока частных инвестиций в инфраструктуру ЖКХ нужны универсальные, типовые решения, без которых финансирование не работает, это международный тренд, - отметил Старший управляющий директор, директор Управления по работе с клиентами РГС Сбербанка Михаил Чачин. – При этом необходимо радикально повышать привлекательность рынка для инвесторов. Это паритетная ответственность всех сторон – Минстроя РФ, Субъектов РФ и банков».

Более 20 «коробочных» кредитов (на сумму порядка 14,5 млрд руб.) находятся в высокой стадии готовности. По информации Минстроя, концессии в ЖКХ работают в 72 регионах России, в их рамках обслуживается 55 млн человек, а объем инвестиций составляет 257 млрд руб.