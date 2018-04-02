Альфа-Банк — первый российский участник международного блокчейн-консорциума R3

R3 — это консорциум крупнейших мировых банков, финансовых учреждений, национальных финансовых регуляторов, торговых ассоциаций и финансовых учреждений, объединенных в единую инфраструктуру на основе технологии распределенных реестров (блокчейн). В состав консорциума со штаб-квартирой в Нью-Йорке на сегодняшний день входят крупнейшие глобальные финансовые компании: Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Barclays, Deutsche Bank, Commerzbank, Citibank, Morgan Stanley и др.

Участники консорциума R3 объединены единой платформой Corda, которая имеет ряд преимуществ в сравнении с другими аналогичными функциональными финансовыми системами.

К примеру, ее архитектура позволяет за доли секунд проводить многочисленные трансграничные операции, при этом сами транзакции подтверждаются и видны только участникам сделки, в Corda отсутствует единый центральный контроллер, платформа также позволяет участникам самостоятельно создавать внутренние регулирующие и разрешающие узлы-наблюдатели, т.е. управлять финансовыми обязательствами между различными финансовыми организациями.

«Это отличная возможность интегрировать хорошо известные финансовые институты и опыт России в глобальную финансовую структуру, которая создается на базе Corda», — говорит руководитель проекта в СНГ Алексей Благирев из FintechLab, который выступает в качестве эксклюзивного партнера R3 в регионе СНГ.

Членство Альфа-Банка в ассоциации R3 позволит сделать еще один качественный шаг в развитии блокчейн-систем для всей отечественной банковской отрасли и в дальнейшем даст возможность предоставлять клиентам более удобные и доступные продуктовые решения.

«Вступление в блокчейн-консорциум R3 является важной вехой на пути интеграции Альфа-Банка, первого российского банка-участника, а в дальнейшем и всего российского банковского сообщества в новейшую глобальную финансовую инфраструктуру, — отметила главный операционный директор Альфа-Банка Мария Шевченко. — Это отличная возможность вместе с ведущими игроками глобального рынка создать новые инструменты совершения финансовых транзакций, а также значительно ускорить взаиморасчеты по сделкам и снизить себестоимость отдельных операций».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.