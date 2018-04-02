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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил об изменении режима работы офисов 7 и 8 апреля 2018 года

2 апреля 2018

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) информирует об изменении режима работы подразделений в связи с обновлением программного обеспечения 7 и 8 апреля 2018 года:

7 апреля – банком будет ограничен перечень услуг, доступны следующие операции:

  • вклады в рублях РФ;
  • переводы без открытия счета, в том числе по сторонним системам «UNISTREAM», «WESTERN UNION», «Золотая Корона» в рублях РФ;
  • операции с банковскими картами, кроме операций с использованием POS-терминала;
  • операции по погашению/выдаче кредитов.

8 апреля – нерабочий день.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых попадает на 7-8 апреля 2018 г.,

переносится на 9 апреля 2018 г. без применения штрафных санкций.

Режим работы каждого отделения банка 7 – 8 апреля можно уточнить по телефону единой справочной службы 8-800-100-1-321.

Все офисы банка с 9 апреля 2018 года работают в обычном режиме.


/ СИА /
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