ТОП-10 самых дорогих вакансий марта в Иркутске

Аналитики hh.ru сделали подборку самых высокооплачиваемых позиций, открытых в Иркутске в марте 2018 года. В ТОП-10 вошли вакансии с денежным вознаграждением до 250 000 рублей в месяц. Самые высокие зарплаты предлагаются, в основном, в сфере продаж и производства– ведущим специалистам по продажам, руководителям производства и коммерческим директорам. Также в рейтинг вошли вакансии для фитнес-менеджера, детского стоматолога, финансового директора и разработчика.
Всего в компаниях Иркутска за последний месяц было открыто 265 вакансий с указанной зарплатой от 100 000 руб. Только 5% из них пришлось на предложения для топ-менеджмента.
Всего в компаниях Иркутска за последний месяц было открыто 265 вакансий с указанной зарплатой от 100 000 руб. Только 5% из них пришлось на предложения для топ-менеджмента.
По данным аналитического сервиса HeadHunter «Люди в цифрах» диапазон средних зарплат жителей Иркутска с начала этого года составил от 25 000 рублей до 55 000 рублей.
|
№
|
Должность
|
Профессиональная сфера
|
Размер предлагаемой зарплаты
|
1
|
Спортивные клубы
|
от 150 000 руб. на руки
|
2
|
Высший менеджмент
|
от 150 000 руб. на руки
|
3
|
Продажи
|
от 100 000 до 250 000 руб. на руки
|
4
|
Производство
|
от 80 000 руб. на руки
|
5
|
Программирование, разработка
|
от 80 000 руб. на руки
|
6
|
Бухгалтерия, финансы предприятия
|
от 80 000 до 100 000 руб. до вычета НДФЛ
|
7
|
Медицина
|
от 70 000 до 120 000 руб. на руки
|
8
|
Юриспруденция
|
от 70 000 руб. на руки
|
9
|
Медицина
|
от 70 000 руб. на руки
|
10
|
Производство
|
от 60 000 до 120 000 руб. до вычета НДФЛ