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ТОП-10 самых дорогих вакансий марта в Иркутске

2 апреля 2018

Аналитики hh.ru сделали подборку самых высокооплачиваемых позиций, открытых в Иркутске в марте 2018 года. В ТОП-10 вошли вакансии с денежным вознаграждением до 250 000 рублей в месяц. Самые высокие зарплаты предлагаются, в основном, в сфере продаж и производства– ведущим специалистам по продажам, руководителям производства и коммерческим директорам. Также в рейтинг вошли вакансии для фитнес-менеджера, детского стоматолога, финансового директора и разработчика.

Всего в компаниях Иркутска за последний месяц было открыто 265 вакансий с указанной зарплатой от 100 000 руб. Только 5% из них пришлось на предложения для топ-менеджмента.

Всего в компаниях Иркутска за последний месяц было открыто 265 вакансий с указанной зарплатой от 100 000 руб. Только 5% из них пришлось на предложения для топ-менеджмента.

По данным аналитического сервиса HeadHunter «Люди в цифрах» диапазон средних зарплат жителей Иркутска с начала этого года составил от 25 000 рублей до 55 000 рублей.

Должность

Профессиональная сфера

Размер предлагаемой зарплаты

1

Фитнес-менеджер

Спортивные клубы

от 150 000 руб. на руки

2

Коммерческий директор

Высший менеджмент

от 150 000 руб. на руки

3

Продажи

от 100 000 до 250 000 руб. на руки

4

Производство

от 80 000 руб. на руки

5

Разработчик C#

Программирование, разработка

от 80 000 руб. на руки

6

Бухгалтерия, финансы предприятия

от 80 000 до 100 000 руб. до вычета НДФЛ

7

Медицина

от 70 000 до 120 000 руб. на руки

8

Юриспруденция

от 70 000 руб. на руки

9

Медицина

от 70 000 руб. на руки

10

Производство

от 60 000 до 120 000 руб. до вычета НДФЛ

 

 

 

 

 

 


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