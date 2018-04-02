ТОП-10 самых дорогих вакансий марта в Иркутске

Аналитики hh.ru сделали подборку самых высокооплачиваемых позиций, открытых в Иркутске в марте 2018 года. В ТОП-10 вошли вакансии с денежным вознаграждением до 250 000 рублей в месяц. Самые высокие зарплаты предлагаются, в основном, в сфере продаж и производства– ведущим специалистам по продажам, руководителям производства и коммерческим директорам. Также в рейтинг вошли вакансии для фитнес-менеджера, детского стоматолога, финансового директора и разработчика.

Всего в компаниях Иркутска за последний месяц было открыто 265 вакансий с указанной зарплатой от 100 000 руб. Только 5% из них пришлось на предложения для топ-менеджмента.

Всего в компаниях Иркутска за последний месяц было открыто 265 вакансий с указанной зарплатой от 100 000 руб. Только 5% из них пришлось на предложения для топ-менеджмента.

По данным аналитического сервиса HeadHunter «Люди в цифрах» диапазон средних зарплат жителей Иркутска с начала этого года составил от 25 000 рублей до 55 000 рублей.