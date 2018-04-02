Федеральную программу по охране Байкала продлят

В 2018 году предстоит реструктуризировать и согласовать проект по сохранению озера Байкал с учетом продления еще на шесть лет. Об этом заявил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на заседании расширенной Коллегии МПР России. В работе заседания приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр природных ресурсов и экологии Приангарья Андрей Крючков.

Комментируя итоги мероприятия, Сергей Левченко отметил важность принятого решения.

– Хорошо, что сейчас и наша позиция – субъектов, входящих в Байкальский регион, и Минприроды России, и Государственной Думы, и Совета Федерации, и Счетной палаты совпала в том, что программу нужно продлевать, – цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.

При этом глава региона подчеркнул необходимость корректировки федерального законодательства, особенно в части обязательного прохождения экологической экспертизы любого объекта, планируемого к строительству на Байкальской природной территории.

– Может, для объектов, которые имеют серьезные выбросы первого и второго класса опасности надо еще больше ужесточить условия. Но для тех, которые практически не влияют на окружающую среду, прохождение экологической экспертизы затягивает начало строительства на полгода, а объект такой, который можно за лето построить. Многие объекты социальной сферы, по моему убеждению, не нуждаются в экологической экспертизе. Если с этим согласятся, то это даст экологической экспертизе возможность более тщательно подходить к объектам, действительно загрязняющим окружающую среду, – считает Сергей Левченко.

Также Губернатор отметил важность для Иркутской области увеличения на 4,46 млрд рублей финансирования приоритетных мероприятий государственной программы «Развитие лесного хозяйства».

– В Иркутской области самая большая в России расчетная лесосека, и, естественно, все задачи, все проблемы, которые существуют в лесном комплексе, у нас самые масштабные. На территории нашего региона реализуется пилотный проект по маркировке заготавливаемой древесины. Это признано очень успешной технологией, которую будут распространять на всю Российскую Федерацию, – сообщил Сергей Левченко.