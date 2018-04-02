«Ростелеком» поддерживает юных художников в Иркутске

«Ростелеком» получил благодарность Центра сохранения наследия (ЦНС) за поддержку областного конкурса детских рисунков «Объекты культурного наследия Иркутской области: живые и утраченные».

«Мы традиционно проводим конкурс рисунков «Иркутск исторический» среди учащихся художественных школ. Его цель – ближе познакомить школьников с памятниками истории и культуры, приобщить детей к культурному наследию малой родины, – прокомментировала руководитель ЦНС Ольга Турунцева. – «Ростелеком» горячо поддержал идеи конкурса юных талантов в 2017 и 2018 годах. Кроме того, в центральном офисе компании открылась персональная передвижная выставка ученицы иркутской детской художественной школы №2 Лизы Концевич».

«Столица Восточной Сибири – город многих известных творческих личностей, которые составили славу и гордость России. Среди них – писатели Александр Вампилов, Валентин Распутин, Павел Нилин, кинорежиссер Леонид Гайдай, пианист Денис Мацуев, художники Николай Башарин, Валерий Чевелев и многие другие, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Наша компания не только развивает бизнес в регионе, но и активно участвует в общественной жизни области, продолжая традиции иркутского меценатства».

Новое поколение иркутян хранит верность культурному наследию родного края. Юные художники пробуют себя в разных видах и жанрах изобразительного искусства. Им интересны: живопись, графика, портрет, натюрморт, пейзаж. Поэтому «Ростелеком» реализует программу социальной ответственности, поддерживая молодые таланты в их творческом и духовном взрослении.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 14,1 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».