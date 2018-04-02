Сбербанк поддержал Байкальскую буерную неделю

Байкальский банк Сбербанка выступил партнером Байкальской буерной недели. В минувшие выходные соревнования по парусному спорту на льду начались на Малом Море и продлятся до 7 апреля. Участие в соревнованиях принимают спортсмены из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, а также иностранные гости из Германии, Голландии, Англии, Швейцарии и Польши.

«Регата на Байкале – красивое событие, которое объединяет десятки энергичных и увлеченных людей из различных стран. В этом году мы решили поддержать эти яркие и необычные соревнования, ведь буерная неделя – это не только обмен опытом среди спортсменов, проверка их мужества, выносливости, но и содействие укреплению международной дружбы, – отмечает председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.

В течение недели яхтсмены будут участвовать в четырех стартах. Гонка-открытие - межрегиональное соревнование по парусному спорту «Кубок Азии». Затем пройдут первенство России и чемпионат России. Финальным состязанием станет международное соревнование по парусному спорту «Кубок Байкала».

«”Кубок Байкала” по буерному спорту проводится с 1990 года и с первых дней существования носит статус международного. В силу разных причин он не проводился более 10 лет, с 2013 года мы возродили этот турнир, и с каждым годом он привлекает все больше гостей не только из России, но и из других стран», – рассказала организатор Байкальской буерной недели Наталья Кириченко.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.