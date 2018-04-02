Новости

Более 30% строительной техники в Иркутской области изношено, но продолжает эксплуатироваться

2 апреля 2018

В 2017 году по причине износа и непригодности в Иркутской области было списано 8% строительных машин. Постоянное обновление парка, списание негодных к эксплуатации машин и приобретение новых – естественный процесс.

Но значительная часть физически изношенной техники продолжает эксплуатироваться. Из имеющихся бульдозеров, экскаваторов, кранов на пневмоколесном ходу 32-37% уже отработали установленный срок службы, из скреперов, автогрейдеров, кранов башенных, на гусеничном и автомобильном ходу – 40-47%, тракторов – 57%. Медленное обновление машинного парка сокращает его производительность и увеличивает эксплуатационные расходы, сообщает Иркутскстат.

Одновременно в парке строительной техники возрастает доля импортных машин. Особенно это касается кранов на пневмоколесном ходу (76% их наличия – зарубежного производства), экскаваторов одноковшовых (65%),  бульдозеров (54%), тракторов (49%).


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Черный понедельник
«Русалу» закрывают доступ к LME
Нет повода для беспокойства?
Обвал рубля сказался на микроволновках и планшетах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании