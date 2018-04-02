Банк УРАЛСИБ в Иркутске приглашает специалистов по недвижимости на бесплатный ипотечный семинар

Во вторник, 10 апреля 2018 года, в Иркутске состоится бесплатный семинар ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для специалистов, работающих в сфере недвижимости. Тема семинара - ипотечное кредитование.

Участники мероприятия смогут узнать об ипотечных программах Банка, условиях использования материнского капитала, страховании ипотеки и получить ответы на свои вопросы по другим темам из сферы жилищного кредитования.

Мероприятие состоится в конференц-зале отеля «Кортъярд Марриотт», по адресу: г. Иркутск, ул. Чкалова, 15. Начало семинара - в 10:30.

Подать заявку на участие в семинаре «Ипотечное кредитование в Банке УРАЛСИБ» можно по телефону (3952) 28-17-23 или по электронной почте Shakhnovskob@ikt.uralsib.ru.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 471 банкомат, 528 платежных терминалов и 22 416 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.