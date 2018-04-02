Число жителей Иркутского района выросло на 6% по сравнению с прошлым годом

По уточненным данным службы статистики, на 1 января 2018 года в Иркутском районе проживают 126 504 человека. Из них 29 400 человек – в Марковском МО, 18 785 – в Хомутовском МО, 12 555 – в Уриковском МО, 10 097 – в Молодежном МО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутского района со ссылкой на начальника Отдела государственной статистики в Иркутске Наталью Шереметьеву.

Фото: irkraion.ru

По сравнению с прошлым годом численность населения в Иркутском районном муниципальном образовании выросла на 6%, т.е. на 7 229 жителей. За январь-февраль этого года число родившихся превысило число умерших на 43 человека. За два месяца в район на постоянное место жительства прибыли 1803 человека, уехали 722. Миграционный прирост составил 1081 человек.