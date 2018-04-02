Семьям Приангарья, в которых с 1 января 2018 года родился третий ребёнок, ЕДВ будет предоставляться со дня рождения ребенка

В Закон Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей» внесены изменения, которые вступили в действие в конце марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В соответствие с нововведениями установлена новая категория получателей ежемесячной денежной выплаты в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей – «семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года родился третий или последующий ребенок, или которые усыновили третьего или последующего ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства Иркутской области, родившихся в указанный период».

Этим семьям ежемесячная денежная выплата будет предоставляться со дня рождения ребенка, если обращение за предоставлением указанной меры социальной поддержки последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста трех лет. Изменениями предусмотрено, что ежемесячная денежная выплата будет предоставляться указанным семьям без учета посещения ребенком или предыдущими детьми муниципальных дошкольных образовательных организаций.