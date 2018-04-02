238 жителей Иркутской области получили государственные жилищные сертификаты в 2018 году

В Иркутской области в рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», выданы 238 государственных жилищных сертификата. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

С учетом финансирования, предусмотренного из федерального бюджета для Иркутской области в 2018 году, министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, выдано 230 сертификатов на сумму более 491 млн рублей. Четыре сертификата на сумму 9,1 млн рублей получили граждане, признанные вынужденными переселенцами. Еще четыре сертификата на сумму 8,3 млн рублей получили граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.