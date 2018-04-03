В 2018 году объем поставок Газпрома в Европу вырастет до 200 млрд куб. м

Газпром в марте 2018 года нарастил добычу газа на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до рекордного за шесть лет объема 46,4 млрд куб. м. Усиление спроса наблюдалось как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Подъем потребления газа связан с двумя факторами — погодными условиями и повышением спроса со стороны генерирующих компаний, отмечает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс». И если погодные условия нельзя считать постоянным или предсказуемым фактором, то усиление спроса со стороны генерации, на взгляд аналитика, может продолжиться.

В прошлом году более половины роста объема потребления газа в Европе обеспечила генерация. В данной отрасли этого региона спрос поднялся более чем на 10 млрд куб. м. Это обусловлено тенденцией к замене угля на газ, чему способствуют текущие цены.

В течение 2018 года эксперт ожидает увеличения объемов потребления в Европе на 15–20 млрд куб. м, что позволит Газпрому нарастить поставки еще на 10 млрд, более чем до 200 млрд куб. м. Однако уже с 2019 года рост цен на газ, скорее всего, приведет к снижению темпов роста потребления в генерации, что в совокупности с возможным улучшением погодных условий способно привести к снижению поставок газа компанией в этот регион.