В консолидированный бюджет Иркутской области за два месяца поступило 13 млрд рублей, что на 18% больше, чем в прошлом году

Объем платежей в консолидированный бюджет Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в январе - феврале 2018 года составляет 13 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 2 млрд рублей или на 18 процентов.

При этом 44% прироста приходится на налог на доходы физических лиц. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 86%, региональные – 3%, местные – почти 5% и специальные налоговые режимы – 6 процентов. Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на доходы физических лиц (им обеспечено 54% мобилизованных доходов) и налог на прибыль организаций (28%). Доля имущественных налогов - 8%; налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, – 6 процентов.

Платежи налога на прибыль организаций составили около 4 млрд рублей и выросли на 951 млн рублей или на 35 процентов. В том числе прирост на 205 млн рублей обеспечен крупнейшими нефтедобывающими компаниями. Поступления налога на доходы физических лиц - 7 млрд рублей, рост - на 14% (или на 871 млн рублей). Отмечается уменьшение поступлений налога на имущество организаций (всего 164 млн рублей) на 88 млн рублей или в 1,5 раза в связи с тем, что в январе - феврале 2017 года один из крупнейших налогоплательщиков перечислил задолженность по налогу в сумме 109 млн рублей. Снизились поступления по транспортному налогу, уплачиваемому физическими лицами, – на 33 млн рублей или на 24% (всего 106 млн рублей).

Объем мобилизации платежей в бюджеты муниципальных образований составил более 3 млрд рублей, что на 356 млн рублей или 12% превысил уровень аналогичного периода 2017 года. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц – на 269 млн рублей или на 14%, земельному налогу - на 51 млн рублей или 11%, специальным налоговым режимам - на 35 млн рублей или на 8 процентов. Вместе с тем наблюдается снижение поступлений по налогу на имущество физических лиц – на 10 млн рублей (на 14%).

Снижение поступлений по транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц связано с погашением налогоплательщиками задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в меньшем объеме.