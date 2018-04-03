Более 50% руководителей иркутских компаний не удовлетворены текущей прибылью

Более 50% руководителей иркутских компаний не удовлетворены текущей прибылью, индекс предпринимательской уверенности в регионе на протяжении нескольких лет находится в отрицательной зоне. Об этом сообщает Иркутскстат, который провел регулярное обследование деловой активности в сфере услуг и узнал мнение руководителей организаций о сложившемся положении, тенденциях и краткосрочных перспективах.

В 1 квартале 2018 года обследована 71 организация Иркутской области. Многие из опрошенных руководителей (41-44%) считают недостаточным спрос, число договоров, объем услуг и инвестиций, более половины (56%) не удовлетворены полученной прибылью. При этом 28% респондентов считают чрезмерными затраты. В отличие от других показателей, затраты имеют тенденцию роста, по этому показателю предполагается заметное увеличение в ближайшее время.

Часть руководителей (15%) недовольна собственной конкурентной позицией. Каждый пятый назвал недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций препятствием в развитии. Но главным «тормозом», как и в других сферах деятельности, является низкий спрос, высокие налоги, финансовый голод. Кроме того, стоящие у руля сервиса страдают от высокой арендной платы. А недостаток квалифицированного персонала по силе негативного воздействия практически равнозначен высоким процентам по кредиту (отметили 17% и 18% опрошенных). Есть недовольные нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность на ниве сервиса (13%).

Руководителям в данной сфере хронически не хватает уверенности, на протяжении нескольких лет индекс предпринимательской уверенности, учитывающий изменения экономической ситуации и состояние спроса на услуги, имеет отрицательное значение. В I квартале 2018 года он составил минус 13 процентных пунктов.