13 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Приангарья за два месяца

Объем мобилизации платежей в консолидированный бюджет Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в январе-феврале 2018 года составляет 13 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 2 млрд рублей или на 18%. При этом 44% прироста приходится на налог на доходы физических лиц. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 86%, региональные – 3%, местные – почти 5% и специальные налоговые режимы – 6%. Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на доходы физических лиц (им обеспечено 54% мобилизованных доходов) и налог на прибыль организаций (28%). Доля имущественных налогов – 8%; налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, – 6%. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Иркутской области.

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Платежи налога на прибыль организаций составили около 4 млрд рублей и выросли на 951 млн рублей или на 35%. В том числе прирост на 205 млн рублей обеспечен крупнейшими нефтедобывающими компаниями. Поступления налога на доходы физических лиц – 7 млрд рублей, рост – на 14% (или на 871 млн рублей). Отмечается уменьшение поступлений налога на имущество организаций (всего 164 млн рублей) на 88 млн рублей или в 1,5 раза в связи с тем, что в январе – феврале 2017 года один из крупнейших налогоплательщиков перечислил задолженность по налогу в сумме 109 млн рублей. Снизились поступления по транспортному налогу, уплачиваемому физическими лицами, – на 33 млн рублей или на 24% (всего 106 млн рублей).

Объем мобилизации платежей в бюджеты муниципальных образований составил более 3 млрд рублей, что на 356 млн рублей или 12% превысил уровень аналогичного периода 2017 года. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц – на 269 млн рублей или на 14%, земельному налогу – на 51 млн рублей или 11%, специальным налоговым режимам – на 35 млн рублей или на 8%. Вместе с тем наблюдается снижение поступлений по налогу на имущество физических лиц – на 10 млн рублей (на 14%).

Снижение поступлений по транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц связано с погашением налогоплательщиками задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в меньшем объеме.