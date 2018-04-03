«Солид Банк» снизил ставки по ряду кредитов

АО «Солид Банк» снизил ставки сразу по нескольким кредитным предложениям для частных клиентов.



Так, по кредиту «Плюс к пенсии» для клиентов, получающих пенсию по возрасту или выслуге лет, минимальная ставка теперь составляет 13,5% годовых.



Также значительно снижены ставки по кредиту наличными «Под залог», оформить который можно начиная от 15% годовых.



Учредителям и собственникам бизнеса будет интересен потребительский кредит «Премиум». По данной программе представители указанной группы могут кредитоваться как физические лица. Ставка по кредиту «Премиум» стартует от 12,9% годовых.



Снижены ставки и по кредиту для широкой аудитории "Отличное решение".



Солид Банк напоминает, что до 1 июня действует Акция по перекредитованию займов, оформленных в других банках. Рефинансировать действующие кредиты можно по фиксированной ставке 10,99% годовых.