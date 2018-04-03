Россельхозбанк предлагает кредитную карту бесплатно

Россельхозбанк запускает акцию «Щедрость», в рамках которой предлагает своим зарплатным клиентам оформить кредитные карты на льготных условиях.
Обслуживание выпущенных в период действия Акции кредитных карт «Карта хозяина», «С льготным периодом кредитования», «Амурский тигр», «Россельхозбанк-Роснефть» будет бесплатным до конца срока их действия. Отменена комиссия за выпуск «Путевой карты».
Акция продлится до 30 июня 2018 года. Полные условия акции.
Любой желающий может подключиться к зарплатному проекту РСХБ и получить ряд преимуществ: специальные ставки по потребительским кредитам и ипотеке, программы лояльности, акции. Снять наличные с карты без комиссии можно в банкоматах не только РСХБ, но и банков-партнеров.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.