Промсвязьбанк стал партнером хакатона Make AR/VR Great Again

13-15 апреля в Москве пройдет AVRA Hack - масштабный хакатон по созданию проектов дополненной и виртуальной реальности. Организатором хакатона выступит Ассоциация дополненной и виртуальной реальности, Промсвязьбанк – партнер события.

«AR/VR-технологии - тренд последних лет, который скоро станет для рынка привычным инструментом продвижения, - считает старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин. – Сегодня банки одни из первых внедряют в свою работу современные технологии, потому что они позволяют лучше взаимодействовать с клиентами, повышают продажи и лояльность к бренду».

Одной из задач хакатона будет создание проекта для Промсвязьбанка. Участникам нужно придумать новый формат взаимодействия с клиентами: удивить, впечатлить, удержать внимание и быть полезным. Менторскую поддержку будут оказывать эксперты AR/VR-индустрии, бизнес-тренеры, тренеры по созданию эффективной презентации. Организаторы собрали лучших экспертов со всего мира, чтобы помочь участникам в создании уникальных и важных проектов.

«Мы верим в воодушевляющую силу AR/VR-технологий и возможность сделать полезным и увлекательным общение банка и его клиентов», - прокомментировал директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Иван Паткин.

Победители хакатона получат призы, а также возможность дальнейшего трудоустройства для реализации представленных проектов в банке.