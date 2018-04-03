О преимуществах работы в Дальневосточном банке узнали выпускники на «Дне карьеры-2018»

Актуальные вакансии, возможности трудоустройства и построения карьеры в Дальневосточном банке были представлены студентам и выпускникам в ходе «Дня карьеры», который прошел 30 марта в кампусе ДВФУ.

Традиционно «День карьеры» каждый год собирает представителей госструктур, крупных российских и зарубежных компаний. На площадке мероприятия студенты и выпускники ВУЗов и средних специальных учебных заведений получили возможность лично пообщаться с представителями более 70 предприятий различных сфер деятельности, задать интересующие вопросы, подобрать оптимальную стажировку, программу развития и передать свое резюме непосредственно HR-менеджерам.

Выпускник Школы экономики и менджмента ДВФУ Сергей Петров отметил: «Для меня мероприятие, в первую очередь, полезно тем, что позволяет пообщаться с представителями потенциальных работодателей напрямую. Сложно зайти в банк и поговорить с сотрудником, который расскажет об условиях работы, а сегодня я не только получил полную консультацию специалистов Дальневосточного банка, но и сразу заполнил анкету на интересующую меня позицию».

Дальневосточный банк, уделяя большое внимание формированию кадрового резерва, регулярно принимает участие в подобных ярмарках вакансий, чтобы быть ближе к соискателю.

— С выпускниками мы обсуждали вакансии, на которых рассматриваем кандидатов без опыта, варианты прохождения практики и стажировки от подразделений розничногог бизнеса, — отметила ведущий специалист Управления по работе с персоналом Дальневосточного банка Александра Степанюк.