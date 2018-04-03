БКС Банк улучшил условия бонусной программы

Посещать любимые кафе и рестораны с картой БКС Банка станет выгоднее! С 1 апреля 2018 года банк улучшил условия программы «БКС Бонус» и теперь начисляет повышенный бонус в размере 3% в категории «Рестораны».

В течение апреля, мая и июня банк будет начислять клиентам бонусы в размере 3% за оплату картой в ресторанах, кафе, а также предприятиях фастфуда. Условия акции распространяются на дебетовые карты, выпущенные в рамках пакетов услуг «Премьер Базовый», «Премьер Расширенный» и «Корпоративный». Акция продлится до конца июня 2018 года.

Таким образом, клиенты БКС будут получать больше бонусов. Напомним, что сейчас по условиям «БКС Бонус» клиенты всегда получают базовый бонус со всех покупок по карте — до 1% от любой суммы. Если общая сумма покупок по карте за месяц составляет 30 000 рублей и более, банк начисляет повышенные бонусы:

5% от покупок в категории «АЗС»;

3% от оплаты в категориях «Кафе, рестораны» и «Рестораны быстрого питания».

Накопленные бонусы легко можно обменять на реальные деньги. Для этого необходимо просто зайти в интернет-банк или мобильное приложение БКС Онлайн, выбрать из списка совершенные покупки и компенсировать их стоимость за счет списания бонусов. Денежные средства зачисляться на текущий счет клиента по курсу: 1 бонус = 1 рубль. Размер вознаграждения в месяц неограничен.

Помимо всего перечисленного клиенты могут дополнительно получать кэшбэк деньгами, который зачисляется сразу на клиентский счет:

до 30% кэшбэк по персональным спецпредложениям;

до 6% кэшбэк при оплате авиа- и железнодорожных билетов, бронировании отелей через БКС Путешествия.

Ознакомиться с условиями обслуживания и тарифами, а также отправить заявку на оформление карты можно на сайте bcs-bank.com в разделе «Карты». В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге доступна опция доставки карты курьером в удобные для клиента место и время.