В Москве открылся новый офис Связь-Банка

В Москве после переезда открылся дополнительный офис №1 Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) в пешей доступности от метро Варшавская. Отделение располагается по адресу: Варшавское шоссе, д. 74, корп. 2.

«Наш Офис №1 – это знаковое место для клиентов и сотрудников, он ровесник Связь-Банка, в нем обслуживается свыше 4 000 клиентов. Поэтому главной целью при переезде отделения стал выбор места, до которого им было бы также близко и удобно добираться, как и раньше. Мы знаем, что современные клиенты сейчас предпочитают дистанционное обслуживание. И мы, конечно же, их в этом поддерживаем, разрабатывая новые мобильные продукты и дистанционные сервисы. Но пока клиенты продолжают приходить в банковские отделения, наша задача – дать им возможность делать в офисе то, к чему они привыкли. Банк должен быть полноценным финансовым консультантом для своего клиента не только в Интернете или по телефону, но в традиционном понимании - в отделении. Где покажут, расскажут, посчитают, выдадут нужные документы и т.д. Особенно это касается сложных банковских продуктов, например, ипотеки или комплексных инвестиционных услуг. У клиента всегда должен быть выбор, и мы его обеспечиваем», – прокомментировала Заместитель Председателя Правления Ольга Олейник.

К услугам посетителей в ДО №1 просторная клиентская зона, где высокопрофессиональная команда менеджеров Связь-Банка готова дать исчерпывающую консультацию по продуктам и услугам: как открыть вклад или банковский счет, приобрести валюту, оформить денежный перевод, кредит, банковскую карту. Также в Дополнительном офисе №1 представлены услуги для малого и микробизнеса. С момента открытия нового офиса его посетили более 500 клиентов.

«Рядом с ДО №1 есть представительства других банков, входящих топ-лист финансовых организаций страны, – рассказала Руководитель центра продаж Московского региона Эмма Пономарева. – Но Связь-Банк не боится здоровой конкуренции и планирует на 100 процентов использовать преимущества мобильности Банка уровня ТОП-30. Новое здание расположено в окружении многочисленных офисов и жилых домов, поэтому к концу года Банк ставит перед собой амбициозную цель увеличить число клиентов офиса в два раза. Сегодня в нашей линейке представлены продукты для каждого: от студента до пенсионера, от сотрудника по найму до владельца собственного дела. Бизнес-модель Связь-Банка выстроена таким образом, что ряд наших предложений существенно интереснее, чем у конкурентов. К примеру, вклад «Легкий» под 7,5% годовых – один из самых привлекательных на рынке сегодня. А наши кредиты наличными и кредит на рефинансирование набирают все большую популярность».

Дополнительный офис №1 работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 и оборудован зоной самообслуживания 24/7.