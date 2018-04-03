Альфа-Банк разработал новое устройство бесконтактной оплаты — PayBelt

Крупнейший частный банк в России представляет инновационный девайс бесконтактной оплаты — первый в мире ремень Paybelt

Альфа-Банк был одним из первых банков на российском рынке, внедривший бесконтактные технологии оплаты для своих клиентов. В разное время банк разработал ряд устройств, позволяющих совершать покупки в одно касание: карты, браслеты, кольца, а также возможность проводить оплату с помощью смартфонов в рамках сотрудничества с Apple и Google. На этом поиски новых устройств не были остановлены. Накануне Альфа-Банк выпустил ролик, в котором официально презентовал новейшую разработку — ремень, оснащенный технологией бесконтактной оплаты https://www.youtube.com/watch?v=MKZVmmMcUu8.

После проведенных исследований, разработчики и продуктологи Альфа-Банка пришли к идее создания радикально нового девайса в сфере бесконтактных технологий — к PayBelt.

Во всех существующих гаджетах, созданных до ремня, так или иначе задействованы руки, а это непосредственный контакт: «Мы пересмотрели саму концепцию бесконтактных платежей. Идея лежала на поверхности, вернее на уровне пояса. Проанализировав расположение большинства платёжных терминалов, мы поняли, что установлены они в основном на уровне ремня. Именно поэтому и пришла идея создать по-настоящему бесконтактный способ оплаты — Paybelt. Мы уверены, что будущее за действительно бесконтактными инновациями».

Клиенты могут активировать PayBelt просто приложив к нему карту Альфа-Банка. Через мобильное приложение Альфа-Мобайл можно настроить PayBelt на выдачу и прием средств, чтобы быстро и безопасно оплачивать ежедневные покупки. Также, оценить удобство PayBelt смогут юрлица и госучреждения, которым технология позволит сэкономить на времени и сотрудниках, принимая платежи «на месте».

Более подробно ознакомиться с новой технологией и оформить предзаказ на PayBelt можно на сайте: http://paybelt.ru

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.