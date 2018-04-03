Сбербанк победил в рейтинге Best Company Award’ 2018

Сбербанк признан банком № 1 в рейтинге Best Company Award’ 2018, который готовит исследовательская компания Changellenge.

В Сбербанке разработано и действует немало специальных программ для привлечения талантливых молодых специалистов (особых наборов EVP, включающих в том числе оплачиваемые стажировки для ИТ-специалистов и математиков).

Исследование Best Company Award проводится на основе онлайн-опроса молодых специалистов с высоким потенциалом и показывает, как они относятся к ведущим работодателям России и мира. В онлайн-опросе этого года приняло участие более 5000 студентов из 25 ведущих университетов России, в том числе МГУ, МГТУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова. Объектами исследования стали 116 компаний, наиболее активно развивающие бренд работодателя и использующие продвинутые программы для привлечения талантливых молодых специалистов.