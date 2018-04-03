ОПЕК+ больше не допустит резких скачков цен на нефть

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева приняла участие в онлайн-конференции «Нефть – шаг назад, два вперёд». По её мнению, возможное продление соглашения ОПЕК+ на срок до 20 лет позволит стабилизировать глобальный рынок нефти на долгие годы. При этом в ближайшие годы средняя стоимость «чёрного золота» составит $70 за баррель марки Brent.

В начале 2018 года цены на нефть поднялись до уровня 70 долларов за баррель, но прорваться выше этой отметки «чёрному золоту» пока не удалось. Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева отмечает, что главной причиной роста стоимости является пакт ОПЕК+ по заморозке добычи, продление которого будет и дальше поддерживать котировки: «Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман рассказал, что страны-нефтедобытчики обсуждают пролонгацию соглашения на срок до 20 лет. Думаю, что подобные договоренности будут достигнуты на тех или иных условиях, что окажет положительное влияние на рынок нефти в долгосрочной перспективе, делая его более предсказуемым».

Вариант большего сокращения добычи пока официально не обсуждается, хотя по факту добыча в некоторых странах-членах ОПЕК сокращается больше, чем предусматривалось первоначальными договоренностями, напоминает г-жа Лукичева: «Ярким примером является падение добычи в Венесуэле – объём снизился уже на 19,4%, что превзошло первоначально определённую цифру. Аналогичная ситуация происходит и в других странах. То есть подспудно сокращение больше плана всё же происходит, но официально вряд ли кто-то будет утверждать дальнейшее сокращение квот по добыче, так как это может резко повысить цены на нефть».

Продление сделки ОПЕК+ однозначно выгодно для всех производителей, уверен эксперт «Открытие Брокер»: «Компаниям можно работать меньше и зарабатывать больше на каждом проданном барреле нефти. Представители “ЛУКОЙЛа” уже заявили, что есть вероятность продления сделки ОПЕК+ вплоть до 2020 года – пока на рынке не обозначится существенный дефицит из-за недостатка инвестиций в отрасли».

В ближайшие годы растущий тренд на рынке нефти продолжится: «Наиболее вероятным сценарием развития событий на рынке является динамика цен в диапазоне $55-65. Если в течение года рост потребления будет расти более существенно, то нефть закрепится у отметки $70 за баррель. В следующем году, по наиболее вероятному сценарию, среднегодовая стоимость нефти составит $ 71,5 за баррель бочки Brent», – прогнозирует г-жа Лукичева.

Российским инвесторам аналитик «Открытие Брокер» рекомендует обратить внимание на акции «ЛУКОЙЛа», а также «Башнефти», поскольку компания проводит привлекательную дивидендную политику. «Несмотря на судебный процесс с “Роснефтью”, компания не планирует отказываться от дивидендов за 2017 год. Более того, возможна выплата специального дивиденда, так АФК “Система” согласилась выплатить сумму претензии “Роснефти” до конца первого квартала 2018 года», – констатирует г-жа Лукичева.

Перспективы акций «Газпрома» выглядят туманно на фоне слабых бизнес-показателей концерна. «Если верить в успешную реализацию всех инвестиционных проектов, то акции можно покупать по ценам ниже 150 рублей на долгосрочную перспективу до предполагаемого завершения инвестпрограммы. Тем не менее, риски остаются в политической плоскости, что трудно поддаётся прогнозированию, поэтому надо понимать, что потери могут составить довольно большой процент», – подытоживает аналитик «Открытие Брокер».