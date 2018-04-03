В Ангарске построят водозабор на Китойском месторождении подземных вод

В Ангарске планируется построить водозабор на Китойском месторождении подземных вод для обеспечения нужд водоснабжения городского округа. Ситуацию, складывающуюся в этом муниципалитете с данной коммунальной услугой, обсудили на совещании, которое провел губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Фото: irkobl.ru

Как сообщает пресс-служба регправительства, в настоящее время источником водоснабжения для большинства жителей Ангарска является река Ангара. Для обеспечения нужд населения и объектов экономики в городе используется четыре водозаборных сооружения предприятий ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», АО «Ангарский электролизный химический комбинат», АО «Ангарская нефтехимическая компания». Теплоснабжение осуществляют ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10.

Из-за длительного маловодья береговые водозаборные сооружения работают на пределе. Так, на водозаборе ТЭЦ-10 уровень воды в водоприем​ной камере наблюдался на отметке 412,66 м при минимально допустимом эксплуатационном уровне - 410,65 м. На водозаборе АО «АЭХК» уровень воды в аванкамере составлял 410,18 м при ми​нимально допустимом проектном уровне 409,45 м, периодически работает один насос из десяти.

Источником водоснабжения Ангарска и в целом городского округа может стать Китойское месторождение подземных вод. По данным Ангарской геологической экспедиции ОАО «Иркутскгеофизика», запасы подземных вод этого месторождения достаточны для обеспечения нужд водоснабжения муниципального образования. Дополнительно получено заключение данной организации о возможности обустройства водозабора на участке месторождения при условии дополнительных разведывательных мероприятий. Необходимый объем финансирования для проведения таких изысканий составляет 81 млн рублей.

На совещании мэру Ангарского городского округа Сергею Петрову рекомендовано совместно с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, муниципальным предприятием «Ангарский водоканал» и ПАО «Иркутскэнерго» до 30 апреля подготовить план мероприятий по устойчивому функционированию действующей системы водоснабжения округа до ввода в эксплуатацию водозабора на Китойском месторождении питьевых подземных вод. До конца текущего года совместно с региональным министерством имущественных отношений оформить земельные участки в собственность городского округа согласно плану месторождения с контурами незастроенных участков, которые могут быть использованы для сооружения водозабора. Также необходимо оформить лицензию на геологическое изучение и добычу подземных вод Китойского месторождения.

МинЖКХ области поручено решить вопрос финансирования разработки проектно-сметной документации по строительству подземного водозабора на Китойском месторождении в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2019 – 2020 годы.