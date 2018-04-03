160 кг запрещенного к обороту байкальского омуля обнаружили в Иркутской области

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Накануне ночью на стационарном посту полиции в Слюдянском районе сотрудники ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявили нарушение правил перевозки продукции.

Партию байкальского омуля (около 160 кг рыбы в мешках) перевозил из республики Бурятия в Иркутск без ветеринарных сопроводительных документов 53-летний иркутянин. Нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ч.2 ст.12.3 КоАП РФ в связи с управлением транспортным средством без документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Груз задержан сотрудниками полиции до выяснения обстоятельств. Проводится проверка с целью установления каналов сбыта рыбы.

Кроме того, материал по данному факту будет направлен в межрайонный отдел Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для привлечения автовладельца к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

Подобный случай произошел 15 марта также на стационарном посту полиции в Слюдянском районе. По информации пресс-службы, сотрудники ГИБДД совместно с представителем Россельхознадзора во время досмотра автотранспорта выявили партию байкальского омуля (около 150 кг рыбы в мешках), которую перевозил из Слюдянки в Иркутск без ветеринарных сопроводительных документов 50-летний владелец местного кафе.

Напомним, с 1 октября 2017 года Минсельхоз ввел запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля – за каждое из этих деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.