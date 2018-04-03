4 апреля в Иркутской области ожидается снег, гололёд и сильный ветер

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По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 апреля утром и днем местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 13-18 м/с, снег, поземки. На дорогах области снежный накат, гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

ГУ МЧС по Иркутской области напоминает о необходимости соблюдения требований безопасности при получении неблагоприятного прогноза. Водителям автотранспорта не следует развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Предупреждение о лавинной опасности должно стать основанием для отмены походов с маршрутами, пролегающими в горной местности.