Сбербанк выпустил 370 тысяч карт МИР для жителей Иркутской области

На территории Иркутской области действует уже более 370 тысяч карт российской национальной платежной системы МИР, эмитированных Сбербанком. При этом только с начала 2018 года жителями Приангарья получено уже свыше 45 тысяч карт. В рамках действующего законодательства банковские карты МИР в том числе используются сотрудниками организаций бюджетной сферы и пенсионерами.

«Количество выпускаемых нашим банком карт национальной платежной системы МИР постоянно растет. При этом функционал и возможности данного вида карт на территории России такой же широкий, как и других платежных систем. Держатели банковских карт МИР пользуются дистанционными каналами “Сбербанк Онлайн”, “Мобильный банк”, а также активно подключают сервис “Автоплатеж” от Сбербанка для пополнения баланса сотового телефона, оплаты коммунальных услуг, проведения других регулярных платежей. К карте уже привыкли, ее логотип узнаваем, – отмечает заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова.

Карта МИР разработана на основе современных российских технологий и соответствует всем мировым стандартам безопасности. По карте доступны все привычные операции: снятие и внесение наличных, перевод средств и оплата покупок и услуг, в том числе в интернете. Владельцы карт МИР Сбербанка также могут копить бонусы СПАСИБО и в последующем обменивать их на скидки. Кроме того, в период с 1 марта 2018 года по 30 июня 2018 года держатели карт Сбербанка могут принять участие в акции «Автомобиль за покупки по карте МИР» (подробности – на официальном сайте банка).

Оформить карту МИР можно в любом офисе Сбербанка. Для пенсионеров и клиентов зарплатного проекта оформление и обслуживание карт бесплатное.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.