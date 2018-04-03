В трех офисах Сбербанка в Чите открылись центры обслуживания населения ПАО «ТГК-14»

На базе трех офисов Сбербанка в Чите открыты центры обслуживания населения ПАО «ТГК-14». Здесь жители могут получить консультацию сотрудников компании ТГК-14 и оплатить счета через сервисы Сбербанка без комиссии.

«С открытием центров обслуживания населения ТГК-14 в филиалах Сбербанка у горожан появилась возможность проводить широкий спектр операций в одном месте. Можно уточнить информацию по начислениям за услуги ПАО «ТГК-14», сделать перерасчет, а также провести необходимые платежи любым удобным способом. Всего на площадках подразделений Сбербанка в Чите сегодня действует пятнадцать подобных центров обслуживания населения ресурсоснабжающих и крупнейших управляющих компаний. И читинцы по достоинству оценили удобство данной услуги», – отмечает начальник отдела платежных сервисов Читинского отделения Сбербанка Александр Азаренков.

Центры обслуживания ПАО «ТГК-14» работают в офисах Сбербанка в Чите по следующим адресам: ул. Красной Звезды, 58 (ТЦ Царский), ул. Строителей, 5 (ГРЭС), 1-й микрорайон, 36 а.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.