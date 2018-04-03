ВТБ подводит итоги первого этапа акции «Эпоха вознаграждения»

ВТБ подводит итоги специальной акции «Эпоха вознаграждения», главный подарок в которой – автомобиль Smart ForFour с оформленным полисом КАСКО. Победителем стал житель г. Москвы Руслан Гызыев.

Акция «Эпоха вознаграждения» проходит в два этапа. Для участия в первом с 15 февраля до 15 марта клиентам было необходимо оформить заявку на получение автокредита по одной из программ банка. Всего за этот период в акции приняли участие более 8,5 тыс. человек, которые оформили 8,6 тыс. автокредитов. Награждение победителя новым автомобилем Smart ForFour с оформленным полисом КАСКО пройдет 15 апреля 2018 г.

Второй этап акции проходит с 31 марта по 30 июня 2018 г. Среди оформивших автокредит с КАСКО в этот период банк выберет 48 победителей, которые получат полисы дополнительного страхования автомобиля ДКАСКО (страхование в случае уменьшения действительной стоимости транспортного средства). По итогам каждого месяца будут определяться 16 победителей. Полностью награждение завершится до 30 августа.

В рамках стандартных банковских программ клиентам при оформлении автокредита в ВТБ доступна сниженная ставка от 9,5% годовых. Полные правила акции «Эпоха вознаграждения» доступны на сайте банка.