Тренинги эмоционального выгорания провели в Иркутской области представители проекта «Умная школа»

Представители проекта «Умная школа» проводят в Иркутской области тренинги с приемными родителями и специалистами, работающими с детьми. В рамках очередной поездки руководитель ООО «Умная школа» Марк Сартан, руководитель направления «Семейное жизнеустройство» в образовательном проекте «Умная школа» Наталья Смирнова, партнеры проекта - педагоги-психологи Максим Аникеев и Алексей Газарян посетили не только областной центр, но и северные районы региона. Встретились с сотрудниками органов опеки и попечительства, организаций помощи семье и детям, приемными родителями Иркутска, Братска, Братского района и Усть-Илимска.

Представители проекта «Умная школа» проводили тренинги по предупреждению так называемого эмоционального выгорания со специалистами органов опеки и попечительства, организаций помощи семье и детям. На встречах с приемными родителями обсуждали основные проблемы в воспитании несовершеннолетних, особенности подхода к решению конфликтных ситуаций. Около 100 специалистов и 200 приемных родителей приняли участие во встречах, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Представители проекта оценили работу центра социальной помощи семье и детям Уст-Илимска и Усть-Илимского района, подчеркивая постоянную работу коллектива по поиску новых решений и проектов по помощи детям и семьям. Следующая встреча состоится в рамках IV регионального форума приемных родителей 26-27 апреля 2018 года.