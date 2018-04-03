Банк ВТБ завоевал 15 наград премии «Хрустальная гарнитура»

В Москве объявлены имена победителей и лауреатов XIV международного конкурса «Хрустальная гарнитура». Команда Департамента клиентского обслуживания ВТБ завоевала 14 наград, побив свой личный рекорд. Еще одну награду получил сотрудник Департамента по работе с персоналом банка.

Премия «Хрустальная гарнитура» была учреждена сообществом Call Center Guru в 2005 году для оценки качества работы контактных центров крупнейших компаний. В этом сезоне в программе конкурса приняли участие 300 номинантов, представляющих более 120 колл-центров России и зарубежья.

В главной номинации «Оператор года» финалистом конкурса стал Сергей Токарев, показав отличные результаты на квалификационном экзамене. Роман Цеков получил награду «Мистер Контактный Центр».

Руководителем года стала директор Центра продаж и обслуживания привилегированных клиентов в Москве Алла Коптяева. Лучшей командой продаж признана команда экспертного телемаркетинга г. Чебоксары, награду получил Иван Володин. Проектом года стал проект Алины Красновой, эксперта отдела развития процессов обслуживания Управления развития.

Первое место в номинации «Лучшая программа мотивации, вовлеченности персонала» завоевала команда мотивации и развития персонала контакт-центров ВТБ. Награду получила Марина Силантьева, начальник отдела координации корпоративных программ Управления поддержки продаж и обслуживания.

Победу в номинациях «Лучшая практика обратной связи и клиентской аналитики» и «Лучшая программа улучшений, модернизации, бизнес-трансформации» одержали Антон Зотов и Сергей Шкред соответственно.

Кроме того, призовые места в своих номинациях заняли еще пять подразделений департамента клиентского обслуживания ВТБ, награды получили Шамиль Бикмаев, Екатерина Кульмач, Роман Рыжих, Ксения Заварина, Антон Зотов и Любовь Иванова.

Также в конкурсе «Хрустальная гарнитура» приняли участие сотрудники Департамента по работе с персоналом ВТБ. В номинации «Тренер года» 2 место завоевала Кристина Ванюшкина, главный специалист службы по работе с персоналом сети и сервисных центров.