Губернатор осмотрел новые дома, построенные для жителей, пострадавших от пожара в поселке Горячий Ключ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках рабочей поездки по Иркутскому району осмотрел новые дома, построенные для жителей, пострадавших от пожара в июне 2017 года в поселке Горячий Ключ. Мэр Иркутского районного муниципального образования Леонид Фролов напомнил, что пожар в поселке Горячий Ключ произошел 22 июня 2017, в результате сгорели пять двухквартирных домов, без жилья остались 37 человек.

Администрацией Иркутского района было организована работа со всеми службами, ведомствами для оказания помощи для пострадавших. Был сформирован список на получение финансовой помощи в связи с утратой имущества, организована выдача шести погорельцам новых паспортов. Благотворительным фондом развития Иркутского района из внебюджетных источников была оказана финансовая помощь по 15 тыс. рублей каждому, всего выплачено 555 тыс. рублей по 37 поступившим заявлениям. Администрацией Ушаковского муниципального образования был организован сбор средств и на каждую семью выдано по 10 тыс. рублей на общую сумму 100 тыс. рублей.



- Поскольку среди пострадавших была семья из двух инвалидов 1 и 2 групп, ей было уделено особое внимание. Семье приобретена вся необходимая новая мебель, кухонный гарнитур, бытовая техника, утварь и посуда, - подчеркнул Леонид Фролов.



В территориальные управления соцзащиты за выделением материальной помощи обратились десять пострадавших семей, всем семьям выплачено по 100 тыс. рублей – всего 1 млн рублей. В целом из разных источников оказано финансовой помощи пострадавшим на общую сумму 1 705 000 рублей. Кроме денежных средств, пострадавшим семьям выданы продовольственные наборы. Организован сбор одежды. Администрацией района было предложено родителям направить всех 13 несовершеннолетних детей, пострадавших от пожара, в детский оздоровительный лагерь «Эколог» за счет средств местного бюджета.



«ОГУЭП Облкомунэнерго» произвело восстановление уничтоженных огнем электрических сетей в поселке Горячий Ключ. Установлено пять новых электрических опор в целях восстановления электроснабжения. Правительством Иркутской области организована работа по подготовке пиломатериала для строительства жилых домов. Работы выполнялись силами и средствами подрядчиков Иркутского района с июля по ноябрь 2017 года. Погорельцы заехали в новые дома еще до холодов, а в ноябре 2018 года были закончены отделочные работы в домах и строительство веранд.

- В летний период строители, которые эти дома возводили, закончат внутреннюю отделку, по необходимости помогут восстановить бани, - подчеркнул Губернатор.



Глава региона также отметил, что в настоящее время 42 жителя закрывающихся поселков Брусово, Екунчет, села Еланка и деревни Пойма Тайшетского района, тоже пострадавшие во время пожаров в 2017 году, приобрели жилые помещения с использованием средств единовременной социальной выплаты. Решение о закрытии поселков было принято из-за отдаленности и труднодоступности населенных пунктов, отсутствия дороги, инфраструктуры. 19 декабря 2017 года принят Закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в поселках Брусово, Екунчет, селе Еланка и деревне Пойма Тайшетского района Иркутской области». Единовременные социальные выплаты на приобретение жилого помещения предоставлены 45 гражданам. Размер единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на 1 человека составляет 701,9 тыс. рублей.