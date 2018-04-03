Минфин России разъяснил, как предпринимателям на патенте получить вычет при покупке онлайн касс

Минфин России разъяснил, как индивидуальные предприниматели на патенте могут вернуть часть уплаченного налога за счет расходов на онлайн кассу (письмо от 13.03.2018 № 03-11-09/15275).

Налоговый вычет до 18 тысяч рублей можно получить не только за покупку кассового аппарата, но и за расходы на программное обеспечение и услуги по установке ККТ.

Чтобы получить вычет индивидуальный предприниматель представляет в налоговый орган уведомление об уменьшении суммы платежа по патенту, причем он вправе подать его одновременно с заявлением на получение нового патента.

Уведомление заполняется в свободной форме, но необходимо указать следующие реквизиты: ФИО и ИНН налогоплательщика, номер и дата патента, по которому уменьшается сумма налога, сроки уплаты уменьшаемых платежей, суммы уменьшения, модель и заводской номер купленной кассы, сумма расходов на покупку.