Сергей Левченко: 1 сентября 2018 года откроет свои двери для учеников новая школа в поселке Горячий Ключ

Новая школа в поселке Горячий Ключ откроет свои двери для учеников 1 сентября 2018 года. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках рабочей поездки по Иркутскому району. Глава региона оценил ход строительных работ.

Как сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, бывшее здание Горячеключевской средней школы деревянное, одноэтажное, состояло из двух блоков, было возведено в 1964 году. В 2013 году было проведено обследование школы, результатом которого стало решение о нецелесообразности проведения капитального ремонта, при этом один из блоков был признан аварийным. В результате администрацией Иркутского района было решено закрыть аварийный блок и организовать обучение в одном блоке в две смены. В муниципалитете подготовлена проектная документация на строительство школы на 154 места.

Как пояснила министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина, в августе 2017 года заключен муниципальный контракт. Из областного бюджета выделено 259,1 млн рублей, из муниципальной казны 13,6 млн рублей. Здание школы будет состоять из трех блоков. Проектом предусмотрен необходимый набор помещений для учебного процесса: учебные классы, спортивный зал с раздевалками и душевыми, актовый зал на 95 мест, а также столовая на 60 посадочных мест, мастерские, медицинский блок. Помещения начальной школы запроектированы с отдельным входом и обособлены от помещений для обучающихся более старшего возраста. В здании школы будет предусмотрено все для безопасности детей и персонала – противопожарная сигнализация, видеонаблюдение, система охранно-тревожной сигнализации, также будут созданы условия для маломобильных групп населения.

В настоящее время здание школы возведено под кровлю. Закрыт тепловой контур в двух блоках. Завершаются работы по утеплению и облицовки фасада. В третьем спортивном блоке возведен монолитный каркас, завершена работа по монтажу ограждающей конструкции стен, светопрозрачных конструкций. Ведутся работы по отделке помещений и монтаж инженерных систем: отопления, электрики, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Выполняются работы по вертикальной планировке территории. К благоустройству планируется приступить в апреле 2018 года.

- Школа современная, построенная по всем последним требованиям. По количеству детей строится с небольшим запасом для того, чтобы работать в одну смену. В настоящее время 134 школьника поселка Горячий Ключ обучаются в селе Пивовариха, организован подвоз школьными автобусами. Малыши учатся в самом поселке в приспособленном здании. С 1 сентября все ребята будут учиться в своей школе, у нас, в свою очередь, появится возможность частично освободить школу в Пивоварихе. Кроме того, в Горячий Ключ будут подвозится ребята из других садоводческих участков. В настоящее время подали заявления для поступления в новую школу родители 11 первоклассников, - подчеркнул глава региона.