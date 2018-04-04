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Где россияне предпочитают покупать автомобильные шины?

4 апреля 2018

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала DROM.ru в марте провели совместный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 15 тысяч респондентов. Им предлагалось ответить на вопрос: «Где вы последний раз покупали автомобильные шины?».

Как показывают результаты опроса, каждый третий респондент совершал покупку в специализированном шинном центре. Если учитывать региональные предпочтения, то к этому склонны жители Дальнего Востока, Сибири, Поволжья, Кавказа и Северо-Запада нашей страны.

28% опрошенных воспользовались услугами интернет-магазинов и здесь преуспели покупатели столичных Москвы, Санкт-Петербурга, а также Урала и Центра России. А вот каждый пятый участник опроса приобретал шины у частного лица по объявлению.

Доля же тех, кто предпочел иные способы покупки, составляет менее 6% (авторынок, магазины автозапчастей, дилерские центры, «шиномонтажки», супермаркеты/гипермаркеты, автосервис/СТО и пр.).


/ СИА /
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