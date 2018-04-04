Финансовая стратегия: от сбережений к инвестициям

Куда инвестируют самые богатые люди? Когда произойдет обвал на рынках и какие индикаторы предупредят об этом? Как управлять капиталом во время коррекции? Об этом рассказал Максим Шеин, главный инвестиционный стратег ФГ БКС на конференции, состоявшейся в Иркутске 28 марта.

Фото: А.Федоров

Управляющий миллионами

Компания БКС провела в Иркутске уже несколько масштабных мероприятий с участием известных экономистов и экспертов в области личных финансов. В марте 2018 года на конференцию был приглашен главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС, эксперт с более чем двадцатилетним опытом работы на фондовом рынке, под управлением которого находятся средства клиентов в размере более сотни миллионов долларов – Максим Шеин.

«Многие наши клиенты в силу разных причин хотят получать доход в иностранной валюте, – рассказал Эдуард Семёнов, директор Иркутского филиала «БКС Премьер». – У кого-то дети учатся за границей, у кого-то бизнес за рубежом или он планирует туда переехать, некоторые просто защищаются от резкого изменения курса рубля. Один из валютных инструментов, который мы предлагаем нашим клиентам – «Финансовая стратегия» Максима Шеина».

«В инвестиционных делах нет ничего заумного, – говорит Максим, – вы все можете делать самостоятельно, как можете самостоятельно поменять зимнюю резину на летнюю. Единственное, что вам потребуется для торговли – это дисциплина и время. Правда, с возрастом предельная стоимость времени увеличивается. Поэтому если вы находитесь на начальном этапе, вам лучше заручиться поддержкой профессионалов».

Состояние на депозитах не сделаешь

Понятия «инвестиции» и «сбережения», по словам Максима Шеина, часто путают. Однако между ними есть разница: цель сбережений – получать регулярный предсказуемый доход, а инвестиции нацелены на наращивание капитала.

«Лично я не знаю ни одного человека, который мог бы сказать: «Я сделал себе состояние на депозитах», – говорит он. – Меня иногда спрашивают, почему я не предлагал свою стратегию раньше, в 2012-2013 годах. Но если бы я пришел к вам тогда и сказал, что есть такая тема: на очень низких рисках зарабатывать 13% годовых в валюте, вы бы сказали: «Максим, у меня депозит в Сбербанке под 12%, и рубль растет, твое предложение не интересно». Сейчас ставки упали, и люди наконец-то начали интересоваться инвестициями».

«Копеечка» от MasterCard

Структура вложений самых богатых людей на земле, по оценкам эксперта, примерно одинакова: четверть средств вложена в облигации, 10% – в недвижимость, около 5% – в золото, картины и пр. Самое распространенное вложение (порядка 60% капитала) – это инвестиции в бизнес.

«В мире есть целый пласт бизнесов: крупных, устойчивых, низкорискованных, – говорит Максим Шеин. – Например, такие компании как VISA, MasterCard, Boeing, Facebook, Apple, Amazon. Это известные компании, лидеры своих отраслей. Один мой клиент, узнав что в его портфеле есть акции MasterCard, сказал: «Теперь каждый раз, когда на кассе слышу, как кто-то вводит пин-код, я думаю: "Вот она, моя копеечка"».

Чем больше ширина охвата, тем больше жемчужин можно найти

По словам Максима Шеина, инвестиции не имеют географической привязки. Тем не менее, сам он последние пять лет занимается управлением активами преимущественно на американском фондовом рынке. «Финансовая стратегия», как, к слову, и стратегия Уоррена Баффета, опирается на оценку бизнеса. В России очень узкий рынок, мало публичных компаний, кроме того, часть из них сидит «на потоке» и, похоже, не особенно заинтересована в повышении рентабельности.

«Проблема управляющих уровня Баффета в том, что у них огромное количество денег, – говорит Максим Шеин. – Спокойно работать в Америке можно с портфелем до миллиарда долларов. Активы объемом пять миллиардов катастрофически сужают возможности: управляющим приходится практически покупать индекс, чтобы обеспечить необходимый уровень ликвидности портфеля. В России подобные проблемы начинаются с 10 миллионов долларов».

Главное топливо для богатства – прибыль

Американский рынок долго рос, и от этого многим становится неуютно. Тем не менее «шортить» "S&P500", по словам Максима Шеина, рано. О рецессии в Америке и начале затяжного падения рынка можно будет говорить, когда вырастет инфляция, ставка ФРС поднимется выше 3,5%, индекс опережающих индикаторов, напротив, перестанет расти, а доходности 10-ти и 2-х-летних облигаций станут равными. По мнению эксперта, все это произойдет не раньше, чем в середине 2019-начале 2020 года.

«Не от старости умирают растущие рынки, – говорит Максим. – В обществе, где основная ценность – деньги, рынок упадет, когда корпорации начнут терять прибыль. На этот процесс влияют в первую очередь инфляция и уровень ставок. За ситуацией нужно постоянно следить, – говорит он. – У нас для этого есть аналитики. советники, консультанты и я. Вывести клиентов из-под удара, если что-то случится раньше, чем мы ожидаем, – это наша работа».

Информация предоставлена «БКС Премьер».

Деньги зарабатываются только в бизнесе

Ближайшие два года управляющий планирует продолжать работать с растущими бизнесами. На случай коррекции рынка стратегией предусмотрена «система каскадированных ограничений». Ее суть в том, что при снижении стоимости портфеля на 7% его загрузку акциями сокращают до 60%. При снижении еще на 3 процентных пункта убирают все акции, которые колеблются сильнее рынка. На уровне минус 12% доля акций сокращается до 30%, в портфель включают хеджирующие инструменты, такие как золото и серебро, а также акции защитных эмитентов.

«В этом и есть "фишка" активного управления, – говорит Максим, – риск клиентов во время коррекции можно ограничить, а в идеале еще и заработать. Сейчас стратегия в бумагах на 63%, и это более удачный момент для входа, чем когда портфель загружен на 80-90%. Мы ожидаем, что рынок акций вырастет, поэтому ждать, пока цена акций упадет в два раза, не обязательно».

Информация предоставлена «БКС Премьер».

Финансовый коктейль для клиентов

По словам управляющего, его стратегия – достаточно консервативная вещь с точки зрения инвестиций. В ней не используются ни «плечи» (торговля на заемные средства, – прим. ред.), ни «шорты» (торговля заемными бумагами, – прим. ред.). Ожидаемый уровень доходности – 13-15% годовых в долларах США (с учетом платы за управление). Максимально допустимая просадка – 15%. Рекомендуемый срок инвестирования в «Финансовую стратегию» Максима Шеина – от одного года. Порог входа – от 25 тысяч долларов США. Средний размер портфеля – 200 тысяч долларов. Внести и вывести денежные средства можно в любой момент времени. Но рынок есть рынок, он движется неравномерно и если инвестор заранее знает, что средства понадобятся ему через короткое время, лучше выбрать другой инструмент.

«Финансовые советники всегда порекомендуют то, что подойдет именно вам, – говорит Максим. Моя задача – сделать чистый продукт, чтобы клиент понимал, что он покупает. «БКС Премьер – это как коктейль-бар, – шутит он. – За спиной у бармена чистые продукты: ликеры, водка, соки. Его работа – по запросу клиента сделать индивидуальный коктейль, моя – обеспечить, чтобы ликер всегда был лучшим».

Информация предоставлена «БКС Премьер».





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Наталья Краз, Газета Дело

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