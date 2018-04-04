Иркутянин снес торговый ларек, чтобы уехать на отдых в Таиланд

Житель г. Иркутска снес самовольно возведенное строение, чтобы улететь с семьей в Таиланд.

У судебных приставов на исполнении находилось исполнительное производство об обязании гражданина Х. снести ларек в Свердловском районе г. Иркутска, где он осуществлял коммерческую деятельность. Предпринимателю было вручено требование о добровольном исполнении решения суда. Однако, демонтировать незаконно построенное сооружение должник не спешил, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Тогда в отношении нарушителя приставы вынесли постановление об ограничении права выезда за границу. После приобретения туристической путевки в Таиланд он вспомнил, что его могут не выпустить за рубеж. За две недели до вылета он демонтировал павильон, но забыл сообщить об этом судебному приставу.

Плохая память должника сыграла с должником злую шутку: его остановили на пункте пропуска в иркутском международном аэропорту. Семье пришлось улететь на отдых без главы семьи.

И только через четыре дня он отправился к своим детям и супруге.