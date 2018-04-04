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Директором Иркутского филиала Россельхозбанка назначена Наталья Баркова

4 апреля 2018

29 марта 2018 года директором  Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» назначена Наталья Баркова.

Работает в банковской сфере более 17 лет. Профессиональный опыт Натальи Викторовны будет способствовать дальнейшему развитию  и укреплению позиций Иркутского регионального филиала Россельхозбанка на рынке финансовых услуг региона.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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