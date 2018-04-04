Иркутян приглашают проверить свое здоровье

Иркутск примет участие во Всемирном дне здоровья. В пятницу 6 апреля 2018 года с 12 до 16 часов дня на площади им. графа Сперанского (бывш. сквер им. Кирова) будет развернута работа передвижных мобильных диагностических пунктов для детей и взрослых, организованы консультации узких специалистов – эндокринолога, психотерапевта, онколога, терапевта, педиатра, а также будет работать передвижной флюорограф.

ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» организует анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в передвижном мобильном пункте, познавательному лотерею и анкетирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Центр социальной поддержки «Навигатор» будет проводить социологический опрос участников мероприятия по вопросам профилактики туберкулеза, а также викторину на тему «Туберкулез и жизнь человека».

Организаторы приглашают жителей и гостей Иркутска пройти обследование и получить консультации медицинских специалистов. Участвовать в акции могут все желающие (участие бесплатное).

Мероприятие организовано министерством здравоохранения Иркутской области и администрацией города Иркутска с целью привлечения внимания населения к вопросам профилактики заболеваний и приобщения граждан к здоровому образу жизни.

Дата: 6 апреля 2018 года

Время: с 12.00 до 16.00 часов.

Место: площадь им. графа Сперанского.