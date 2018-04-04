Примсоцбанк – второй по темпам роста ипотеки в России

Примсоцбанк занял 2-е место по темпам роста объёма ипотечного кредитования в феврале по данным аналитического центра «Русипотека». Рост относительно января составил 62,64 процента, превысив среднерыночный результат почти в два раза.

Также Примсоцбанк занял 23 место по объёму ипотечного кредитования и 8 место по объёму рефинансирования ипотеки за первые два месяца 2018 года с результатами 956 и 613 млн. рублей соответственно. Доля рефинансирования в объёме продаж банка при этом составила 64,12 процента, что является наивысшим показателем в рейтинге. Данный параметр является традиционно высоким, в соответствие со стратегией банка. Напомним, что в прошлом году Примсоцбанк стал победителем в номинации «Эффективное рефинансирование» на IV Российском ипотечном конгрессе.

«Высокий темп роста объёмов ипотечного кредитования в феврале обусловлен сочетанием широкой продуктовой линейки с рыночными процентными ставками, наличием специальных предложений, и конечно, высококвалифицированным персоналом — комментирует Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья „Примсоцбанк“ — Выгодные условия и работа с каждым клиентом помогли нам достигнуть серьёзных успехов. Темпы роста объемов кредитования традиционно превышают темпы развития рынка».